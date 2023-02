Verissimo: gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 febbraio, ci sarà anche Al Bano

Silvia Toffanin è pronta a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 con il doppio appuntamento di “Verissimo” sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023.

Quando va in onda Verissimo

A partire dalle ore 16.30, la conduttrice ospiterà personaggi celebri del mondo dello spettacolo che si racconteranno tra indiscrezioni, curiosità e prospettive future. Ogni settimana, Verissimo si conferma così un’occasione per conoscere di più la vita di gente dello star system garantendo intrattenimento e approfondimento.

Il programma si preannuncia interessante in base alle anticipazioni sugli ospiti e sulle tematiche che verranno affrontate.

Verissimo, chi sono gli ospiti della puntata dell’11 febbraio

Sabato 11 febbraio 2023 su Canale 5 dalle ore 16:30, in studio arriveranno Giorgia Palmas e Elena Barolo. Sarà la prima volta a Verissimo per le ex veline amatissime di Striscia La Notizia dopo la coppia Canalis Corvaglia. Un momento in cui le due donne parleranno del loro rapporto e faranno un bilancio di questi anni dopo il successo da veline.

A seguire, Silvia Toffanin intervisterà Fioretta Mari, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere pronti a debuttare con lo spettacolo teatrale “Bloccati dalla neve”.

Per ricordare Little Tony, un grande della musica leggera italiana, sarà presente la figlia Cristina Ciacci. Dalla scomparsa del cantante sono trascorsi dieci anni.

Per celebrare l’amore, Silvia Toffanin dialogherà con Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati. Anzi sono diventati genitori da qualche mese. Per parlare del rapporto genitori e figli, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi presenteranno la figlia Maria.

Verissimo, chi sono gli ospiti della puntata del 12 febbraio

Domenica 12 febbraio 2023 sempre su Canale 5 e sempre alle ore 21:25, Al Bano sarà il grande protagonista della trasmissione. Il cantante, reduce dall’ospitata al Festival di Sanremo, si racconterà tra passato e le certezze del presente. Amanda Lear, invece, arriva in libreria con “La mia vita con Dalì” e ne parlerà a Silvia Toffanin.

Per rimanere in tema genitori – figli, Melissa Satta sarà accompagnata dal figlio Maddox.

Non si esclude che la conduttrice potrà chiederle se conferma le voci su una relazione tra lei e il tennista Mattia Berrettini. Infine, Silvia Toffanin intervisterà Andrea Piazzolla, che per oltre dieci anni ha vissuto a fianco alla grande Gina Lollobrigida, appena scomparsa.

Dove si può vedere la replica di Verissimo?

Verissimo va in onda su Canale 5, ma è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

