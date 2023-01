Verissimo, puntate 14 e 15 gennaio: ospiti, storie e interviste: tutte le anticipazioni

Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 torna il consueto appuntamento con “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin.

Le prime due puntate del nuovo anno hanno riscosso molto successo, segno che sia la scelta degli ospiti sia gli argomenti trattati hanno particolarmente catturato l’attenzione dei telespettatori.

Non potranno essere da meno le nuove puntate. Silvia Toffanin, infatti, ha preparato un parterre di ospiti che sa unire l’intrattenimento all’approfondimento senza dimenticare il gossip e l’importanza della notizia.

La puntata del 14 gennaio

Sabato 14 gennaio 2023 su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 “Verissimo” aprirà parlando di sentimenti. In studio ci saranno Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. La loro è una storia d’amore speciale. Dopo dieci anni di fidanzamento, i due si sono sposati nel 2017 e sono genitori di Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.

A seguire, Silvia Toffanin intervisterà Guendalina Tavassi. L’influencer parlerà del periodo non facile che sta attraversando da quando si è separata dal marito, ma anche del legame e del rapporto con Edoardo, suo fratello, che attualmente è uno dei concorrenti della casa più chiacchierata e spiata d’Italia.

Spazio per Emanuela Folliero e Gabriella Golia che sono state per anni due annunciatrici amate dei programmi Mediaset, Rosanna Banfi e per l’ex nuotatore Alex Di Giorgio che si racconterà a cuore aperto.

La puntata del 15 gennaio

Domenica 15 gennaio 2023 sempre su Canale 5 e sempre a partire dalle ore 16:30, “Verissimo” ospiterà Alba Parietti. Mentre la conduttrice attende di tornare in tv da protagonista con un programma tutto suo in Rai, si concederà alle domande di Toffanin per parlare d’amore.

Parietti, infatti, ha ritrovato la serenità sentimentale accanto a Fabio Adami con cui ha una relazione da 7 mesi e al quale dedica post sui suoi profili social.

Ci sarà anche Iva Zanicchi. L’artista è reduce dalla partecipazione a Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La presenza a “Verissimo” sarà un modo per ripercorrere la carriera e valutare il presente tra grandi conquiste e nuove opportunità. Protagonista anche Gloria Guida, attrice storica della commedia erotica italiana.

Per celebrare l’amore, in studio arriverà un’altra coppia conosciuta al pubblico di Canale 5. Si tratta di Veronica Peparini, ex insegnante di Amici, e Andreas Muller. I due si sono conosciuti nel programma condotto da Maria De Filippi e da allora non si sono più lasciati.

Infine, per raccontare la sua storia di resilienza e talento, ci sarà il ballerino Ivan Cottini.

Dove guardare Verissimo in tv e dove rivedere le puntate in streaming

È tutto pronto per trascorrere i pomeriggi di sabato e domenica in compagnia di Silvia Toffanin e dei suoi ospiti. Il programma va in onda su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Sandy Sciuto