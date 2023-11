Viabilità Palermo, aperta la bretella in via Tommaso Natale

Ieri, alla presenza dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Salvatore Orlando, la consegna delle opere realizzate nella zona grazie alla collaborazione tra Comune, Rfi Spa e Italferr Spa

PALERMO – Una buona notizia per la viabilità cittadina, che si spera possa aiutare a decongestionare il traffico nelle vie del capoluogo siciliano.

Nella giornata di ieri, come era stato già annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando, si è proceduto alla consegna all’Amministrazione comunale delle opere realizzate nell’ambito dei lavori di “Realizzazione del Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale-Brancaccio-Orleans-Palermo Notarbartolo-Cardillo”.

“Importanti opere infrastrutturali – ha detto Orlando – in materia di viabilità, parcheggi, impianti di illuminazione pubblica che miglioreranno l’area di Tommaso Natale, via Sferracavallo, via Rodolico, piazzetta del Casello, realizzati nell’ambito di un proficuo rapporto collaborativo intrattenuto con Rfi Spa e Italferr Spa”.

Sul posto ieri mattina sono intervenuti, tra gli altri, anche Massimo Giaconia e Caterina Meli, rispettivamente vice presidente e componente della III Commissione consiliare (Cantiere municipale). “In rappresentanza della Commissione, su invito dell’assessore Orlando, che ringraziamo, abbiamo partecipato alla consegna al Comune da parte di Rfi Spa e Italferr Spa del parcheggio attiguo alla stazione ferroviaria Tommaso Natale e della bretella stradale che collega via Partanna Mondello con piazza Giuseppe D’Angelo. La III Commissione, sin dal 2022 si è occupata della questione mettendo più volte attorno a un tavolo l’Amministrazione comunale, Rfi, Italferr e Amg con lo scopo di trovare nell’ambito di un proficuo rapporto di collaborazione soluzioni che permettessero la realizzazione del sistema d’illuminazione, presupposto che ha consentito oggi la consegna delle opere”.

“A nome dell’organismo che rappresentiamo – hanno concluso – esprimiamo apprezzamento per la consegna al Comune e, quindi, alla cittadinanza, di queste importanti opere infrastrutturali che miglioreranno sia in termini di viabilità che di servizi un’area compresa tra Tommaso Natale, Partanna Mondello e Sferracavallo. Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo a Rfi e Italferr per la produttiva collaborazione istituzionale e per aversi fatto carico, anche, della realizzazione dell’impianto d’illuminazione”.

Per il capogruppo di “Lavoriamo per Palermo” in Consiglio comunale, Dario Chinnici, la consegna dei lavori avvenuta ieri rappresenta “un’ottima notizia non soltanto per il quartiere ma per l’intera città. Si tratta di un nuovo cantiere chiuso e di una nuova opera finalmente consegnata ai palermitani: il collegamento consentirà di decongestionare la circolazione veicolare e offrirà nuove opportunità ai cittadini che potranno parcheggiare l’automobile e usare la vicina stazione del passante ferroviario per andare da Brancaccio all’aeroporto”.

“Un importante risultato – ha concluso – raggiunto dall’Amministrazione comunale di Roberto Lagalla, per il quale ringraziamo l’assessore Orlando e le Ferrovie italiane”.