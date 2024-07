VIDEO | Aeroplano si schianta nel giardino di una casa: feriti e danni ingenti

I due membri dell’equipaggio hanno riportato solo ferite minori. Tuttavia, l’incidente ha provocato danni significativi alla casa

Un aereoplano leggero modello Piper PA-34 si schianta nel giardino di una casa nella tranquilla cittadina di Roy, nello Utah, causando grande sorpresa e preoccupazione tra i residenti.

Aeroplano si schianta nel giardino: le immagini

I due membri dell’equipaggio a bordo dell’aereo, per fortuna, hanno riportato solo ferite minori. Tuttavia, l’incidente ha provocato danni significativi alla proprietà e agli alberi circostanti, sollevando interrogativi sulla sicurezza dell’area.

Le autorità competenti, tra cui la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB), hanno avviato un’indagine per determinare le cause dello schianto. Le prime valutazioni suggeriscono che potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti tecnici per comprendere appieno le dinamiche dell’incidente.

