VIDEO | Terrore tra i giocatori, enorme cobra invade un campo da golf: le immagini

Paura raggelante tra alcuni giocatori di golf, impegnati in una partita in uno dei numerosi campi presenti a Città del Capo, in Sudafrica. Nel bel mezzo di una fase di gioco, un enorme cobra ha deciso di “invadere” il terreno tra il fuggi fuggi generale.

Uno dei rettili più pericolosi d’Africa

Il rettile, uno splendido esemplare di Koperkapel, noto anche come “Cobra del Capo”, è molto velenoso se dovessere mordere l’uomo ed è uno dei serpenti più pericolosi di tutto il continente africano. Nel video pubblicato su Instagram , divenuto subito virale, si nota anche una mangusta. L’animale è una preda del cobra che pero’, dopo un giretto di perlustrazione sul campo, ha deciso di rinunciare al pasto e si è dileguato nella vegetazione circostante.

video da profilo Instagram elithapeachey

