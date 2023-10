VIDEO| Scovato un pitone gigante, le impressionanti immagini della cattura

Secondo la stampa locale, l'esemplare potrebbe aver appena ingerito una grossa preda, cosi' come accade spesso

Un enorme pitone reticolato è stato scovato in un villaggio indiano. In un video, diventato subito virale, le immagini mostrato la cattura dell’animale, effettuata non senza difficoltà considerata l’impressionante lunghezza e grandezza del rettile.

Il pitone reticolato

Secondo la stampa locale, l’esemplare potrebbe aver appena ingerito una grossa preda, cosi’ come accade spesso. Il pitone reticolato è considerato il rettile più lungo al mondo e per peso si posizione alle spalle dell’anaconda verde e del pitone birmano nella speciale classifica.