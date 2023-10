“Caccia” al coccodrillo a San Giovanni Gemini, il sindaco: “Allontanarsi da argini torrente”

A fare il punto della situazione il primo cittadino Dino Zimbardo che tiene informati i cittadini con comunicazioni e ordinanze

Nei giorni scorsi un coccodrillo è stato avvistato in giro per di San Giovanni Gemini. Naturalmente per gli abitanti del piccolo comune in provincia di Agrigento sono scattate ansia e preoccupazione. A fare il punto della situazione il sindaco Dino Zimbardo che tiene informati i cittadini con comunicazioni e ordinanze.

Il post del sindaco

“In riferimento alla comunicazione da parte dell’ASP di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso – scrive Dino Zimbardo, sindaco di San Giovanni Gemini, sul profilo Facebook – , considerata la sicurezza dei cittadini quale obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale, ho firmato e diramato alle autorità competenti l’ordinanza 59, contingibile ed urgente, di divieto assoluto di recarsi in prossimità degli argini del torrente Mancuso”.

Divieto di cacciare o catturare l’animale

“Il divieto assoluto, altresì, di alimentare, cacciare e/o catturare l’esemplare animale trattandosi di specie protetta. In caso di avvistamento avvisare le autorità competenti, quali Carabinieri e Corpo Forestale”, ha aggiunto Zimbardo.

Immagine di repertorio di Pexels da Pixabay, royalty free