Belen Rodriguez e l’anello pubblicato su Instagram: matrimonio in vista?

Belen Rodriguez pronta a convolare a nozze con il fidanzato Elio Lorenzoni: la foto pubblicata su Instagram sembra inequivocabile

Aria di nozze per Belen Rodriguez? La showgirl argentina sembra fare sul serio con Elio Lorenzoni e lo dimostra pubblicando su Instagram l’anello che sfoggia all’anulare sinistro. A corredo della foto, una didascalica semplice ma emblematica: “Si”. Del resto non servono altre parole per annunciare ai follower che lei e l’imprenditore bresciano hanno intenzione di diventare presto moglie e marito.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni presto all’altare?

Ciò che è certo è che la showgirl ha pubblicato una foto sui social che lascia pochi dubbi. Belen avrebbe detto “sì” al nuovo fidanzato alle Maldive dove i due stanno trascorrendo in questi giorni una vacanza da sogni. Ed è proprio lì appunto che Elio le avrebbe fatto la proposta di matrimonio.