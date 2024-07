Vieste, zia si tuffa per soccorrere la nipotina ma muore annegata

La 57enne Savina Disanti è morta annegata dopo aver tentato di salvare la nipotina di appena 3 anni e mezzo.

Tragedia a Vieste (Foggia) dove una donna di 57 anni, Savina Disanti, è morta annegata dopo aver tentato di salvare la nipotina di appena 3 anni e mezzo. La piccola, era infatti in difficoltà mentre si trovava in mare, attirando le attenzioni della zia che ha cercato in tutti i modi di salvarla, riuscendoci ma perdendo la vita probabilmente a causa di un malore improvviso.

Vieste, bimba rischia la vita in mare: salvata dalla zia

La piccola veniva trascinata dalla corrente nel mare di Vieste (Foggia) mentre faceva un bagno. Una volta riconosciuto il potenziale pericolo, la zia – la 57enne Savina Disanti – si è tuffata in mare per soccorrerla, tenendole la testa fuori dall’acqua. Lei, invece, probabilmente a causa dello sforzo e delle pressioni del momento, potrebbe aver accusato un malore ed è annegata.

La piccola, una bimba di tre anni e mezzo, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Foggia e si trova in buone condizioni di salute. Il corpo della donna, invece, è stato recuperato a largo del porto di Vieste (Foggia), dove sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso e rianimazione effettuati dal personale sanitario.

“Siamo molto addolorati. La donna era molto conosciuta nella nostra comunità. È un dolore enorme”. – sottolinea il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.