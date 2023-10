Vincita esagerata al Powerball, un fortunatissimo giocatore porta a casa oltre 1,7 miliardi di dollari

Il giocatore dovrà decidere se incassare subito un pagamento della metà del montepremi o riceverlo per intero a rate nell'arco di 30 anni

Vincita esagerata al Powerball. La famosa lotteria americana ha cambiato letteralmente la vita ad un fortunatissimo giocatore della California. L’uomo ha sbancato il jackpot pari a 1,765 miliardi di dollari, il secondo più alto al mondo dopo quello dello scorso novembre.

Biglietto da record

Il tagliando da record è stato acquistato in un negozio di liquori e alimentari, il Midway Market and Liquor, a un centinaio di chilometri da Los Angeles. Il giocatore che ha in mano il biglietto vincente dovrà ora decidere come riscuote l’enorme vincita di denaro: o incassare subito un pagamento in contanti della metà del montepremi (circa 774 milioni di dollari) o riceverlo per intero (ma a rate) nell’arco di 30 anni.