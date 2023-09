VIDEO | Rocambolesco inseguimento sulle strade di Los Angeles, caddy in…fuga dalla polizia

Il maldestro guidatore si è fermato in un parcheggio e ha cercato di scappare a piedi ma gli agenti lo hanno raggiunto e arrestato

E’ durato oltre 22 chilometri il rocambolesco inseguimento che ha visto protagonista un caddy, la golf car usata sui campi per spostarsi da una buca all’altra, e la polizia di Los Angeles. La spericolata fuga (a bassa velocità…) è stata seguita dalle telecamere in un video dall’alto.

First a Big Rig #pursuit and now a stolen golf cart pursuit ending tonight in #NorthHollywood. The shirtless man led #LAPD on a slow speed chase while holding a dog in his lap and avoided multiple spike strips. Man and dog both detained in a 7-Eleven parking lot. @kcalnews pic.twitter.com/OqyXGk2w9m

— John Schreiber (@johnschreiber) September 25, 2023