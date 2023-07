Vittoria, al via la ripavimentazione cittadina

Sono partiti gli interventi di rifacimento di alcune delle principali arterie stradali. Priorità alle zone più danneggiate, per la riqualificazione completa bisognerà aspettare l’arrivo di nuovi fondi

VITTORIA (RG) – Hanno preso il via in questi giorni le operazioni di ripavimentazione della rete stradale cittadina nel comune di Vittoria. L’Amministrazione comunale ipparina aveva già messo in programma queste misure, necessarie per diverse arterie viarie.

“Abbiamo cominciato – ha sottolineato l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture urbane, Giuseppe Nicastro – con un primo tratto riguardante lo stradale di Scoglitti dove sono già stati effettuati i lavori di scarificatura mentre in queste ore si sta provvedendo ad asfaltare il primo tratto di strada interessato. Occorre precisare che tutto ciò si rende possibile non grazie ai fondi delle casse comunali, visto che il nostro è un Comune strutturalmente deficitario e quindi non ci è consentito spendere soldi per sistemare le strade in quanto abbiamo ereditato un ente con le casse derelitte oltre a una città distrutta e abbandonata, quanto al fatto di avere introitato delle risorse economiche in virtù dell’azione di compensazione per l’installazione del fotovoltaico”.

“Tutto ciò – ha aggiunto – in collaborazione con l’assessorato alle Energie rinnovabili, prima da me ricoperto mentre adesso è l’assessore Salvatore Avola a occuparsene e che tengo a ringraziare per lo spirito d’intesa fatto registrare, che apre le porte ad altri interventi di questo tenore. Certo, si tratta di azioni che non andranno a risolvere tutti i problemi delle strade di Vittoria. Ma sono un primo passo, l’unico che, in questa fase, era possibile. Infatti, è evidente che i finanziamenti ricevuti non sono molti, ragion per cui dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulle arterie più importanti. Ci stiamo, quindi, già muovendo per individuare tutte le strade che occorre riparare e lo abbiamo fatto lungo lo stradale Scoglitti che faceva registrare esigenze specifiche per garantire la dovuta sicurezza ai centauri e agli automobilisti in transito”.

Gli interventi programmati saranno quindi minimi per mancanza di fondi ma in alcune strade erano ormai improrogabili perché il manto era seriamente danneggiato.

“È anche una questione di decoro – ha continuato l’assessore Giuseppe Nicastro -. Sono i punti su cui ha voluto scommettere il nostro sindaco Francesco Aiello, che sta seguendo in prima persona l’andamento dei lavori. Tutto ciò in sinergia tra gli assessorati ai Lavori pubblici e alle Energie rinnovabili con l’assessore Salvatore Avola che ringrazio ancora per il contributo fornito, così come ringrazio gli uffici e i tecnici che hanno lavorato e stanno lavorando in proposito. Attualmente, quindi, le soluzioni individuate sono minime. Ma proprio questo minimo lo vogliamo sfruttare al meglio sapendo che occorre calarsi nella realtà di un Comune come il nostro alle prese, dal punto di vista finanziario, con numerosi problemi. Ma noi non ci tiriamo indietro e cercheremo, sino in fondo, di fare la nostra parte per garantire una risposta adeguata alla città e ai cittadini”.