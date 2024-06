Aboca lavora con noi: assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della salute naturale, Aboca mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Aboca, profili e requisiti richiesti

Le opportunità in Aboca variano in base alle esigenze aziendali e alla crescita continua del gruppo. Vengono offerte posizioni per una vasta gamma di profili, dai giovani talenti ai professionisti con esperienza nei settori della ricerca scientifica, produzione, marketing, vendite, gestione della salute e molto altro.

Durante il processo di selezione vengono valutate non solo le competenze tecniche e professionali ma anche le soft skills, come la capacità di lavorare in team, la leadership, l’adattabilità e l’allineamento con i valori e la cultura aziendale del marchio.

Come candidarsi

Coloro che vogliono candidarsi possono visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito web. Lì è possibile prendere visione delle posizioni aperte e inviare il curriculum.

