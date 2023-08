Da Barbie a Catania alla tenda di Peppa Pig, i meme più belli sull’incendio in aeroporto – FOTO

Finita l'emergenza all'aeroporto di Catania, restano i meme su quanto accaduto. Le idee più divertenti circolate in questi giorni sui social.

Emergenza superata all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania a seguito della riapertura del Terminal A che era rimasto danneggiato dall’incendio verificatosi la sera del 16 luglio.

Il Terminal C può finalmente svuotarsi dopo il sovraffollamento dei giorni scorsi e il traffico aereo su Fontanarossa si appresta a tornare definitivamente a pieno regime, con i viaggiatori non più costretti a fare la spola con le altre aerostazioni isolane attraverso le navette gratuite.

Concluso il momento di criticità per gli spostamenti aerei ai piedi dell’Etna, resta comunque l’ironia in chiave tutta siciliana che è riuscita ugualmente a farsi spazio attraverso i social durante queste settimane “drammatiche” per chi ha dovuto necessariamente spostarsi in aereo da e per la città di Catania.

Aeroporto di Catania, Barbie atterra in città

Emblematica, in questo senso, la creazione della pagina Facebook “Sapore di Male” che ha approfittato dell’uscita nei cinema del film su “Barbie” per unire idealmente il personaggio della famosa bambola commercializzata da Mattel all’incendio esploso nel Terminal.

“Barbie finalmente atterrata all’aeroporto di Catania“, si legge nell’ormai famoso meme che ritrae Barbie camminare con l’aeroporto di Catania in fiamme ben visibile sullo sfondo.

Peppa Pig e Tom Hanks al Terminal

Particolarmente pungenti anche le foto pubblicate su Facebook dal noto avvocato catanese Mattia Iachino Serpotta, il quale ha pensato di associare l’immagine del nuovo Terminal provvisorio – installato da Sac in sinergia con l’Aeronautica militare – a quello della tenda di Peppa Pig.

Sempre la tensostruttura, poi, è finita nel mirino dei social con una rivisitazione della locandina del film “The Terminal” che vede il premio Oscar Tom Hanks aggirarsi nei pressi del gate con un’aria spaesata.

La “protesta” dell’arancino

E cosa dire, inoltre, della fantomatica vicenda del pilota del volo Lufthansa LH306 che, da Catania, è stato dirottato a Malta, disegnando involontariamente in cielo una traiettoria dalle sembianze falliche?

Anche in questo caso i social sono riusciti a cogliere la palla al balzo, ipotizzando una scritta “arancino” disegnata dal conducente di un aereo immaginario che, impossibilitato ad atterrare all’aeroporto Punta Raisi di Palermo, viene dirottato a Catania “vendicandosi” in questo modo dello “sgarbo” subito dall’aerostazione del capoluogo siciliano. Ironia per sdrammatizzare, abbiamo detto. Ma anche un modo “alternativo” per riflettere.

Fonte foto: Facebook – Sapore di Male, Mattia Iachino Serpotta