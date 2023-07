Deve atterrare a Catania, ma lo dirottano a Malta: pilota “disegna” un fallo in cielo

Singolare protesta quella messa in atto dal pilota del volo Lufthansa LH306 che, da Catania, è stato dirottato a Malta.

Il “disegno” del pilota

La torre di controllo dello scalo etneo, infatti, non avrebbe acconsentito all’arrivo in Sicilia e, in segno di dissenso, il conducente del velivolo si è vendicato “disegnando” in cielo la forma di un fallo con la traiettoria del volo.

La protesta del pilota è stata evidenziata dai siti che si occupano del tracciamento in tempo reale dei voli, tra i quali Flightradar24.

Non è ancora chiaro cosa possa aver determinato il “no” da parte della torre di controllo etnea. Ciononostante, il gesto di disapprovazione del pilota è diventato virale attraverso il web.

