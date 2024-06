Agricoltura, Confeuro: ok G7 in Sicilia ma per rilancio Meridione non bastano eventi spot

''G7 in Sicilia? Buona scelta ma al contempo crediamo che le istituzioni non debbano ricordarsi del Sud in maniera saltuaria'' dice Confeuro.

”Portare il G7 in Sicilia è senza altro una buona scelta, ma al contempo crediamo che le istituzioni non debbano ricordarsi del Meridione solo in maniera saltuaria, a livello spot, sic et sempliciter in occasione di grandi eventi che iniziano e si esauriscono senza una programmazione strutturata e di lungo periodo”. Lo afferma Confeuro in un nota.

”L’agricoltura e la madre terra del Sud Italia sono e vivono tutti i giorni, un comparto produttivo di grandi eccellenze locali che lo Stato deve tutelare, innanzitutto con investimenti costanti e l’immediata realizzazione di un sistema fieristico davvero innovativo, che dia reale risonanza e visibilità ai prodotti enogastronomici meridionali: un po’ come accade a Parma con Cibus o a Verona con il Vinitaly”, sottolinea l’associazione.

Le richieste e gli obiettivi

”Perché tutto questo non è fattibile anche nelle grandi e importanti città del sud Italia? A nostro giudizio, il sistema fieristico italiano rappresenta un volano imprescindibile per l’internazionalizzazione dei nostri prodotti e soprattutto per l’accesso al mercato delle pmi del settore primario’‘, osserva Confeuro. ”E, pertanto, sollecitiamo ancora il governo nazionale a puntare con maggior impegno per lo stabile sviluppo delle fiere agroalimentari del meridione”.

”Allo stesso tempo, chiediamo di investire maggiormente su nuove opere pubbliche, vero e proprio tallone d’Achille del Belpaese, al fine di contrastare la desertificazione territoriale, in atto in molte regioni del sud Italia, e implementare cosi i tempi di trasporto delle merci e dei prodotti agroalimentari. Infrastrutture e sistema fieristico, queste per Confeuro la ricetta da cui partire per difendere e rilanciare l’agricoltura nel Mezzogiorno”, conclude Confeuro.