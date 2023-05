Alcamo, non si ferma allo stop dei carabinieri li aggredisce e danneggia l’auto dell’Arma

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Li ha aggrediti e ne ha danneggiato due vetture. La vicenda ieri nel territorio di Alcamo, quando un uomo, pregiudicato originario del posto non si ferma al posto di blocco dei carabinieri e fugge con l’auto verso Alcamo Marina. Inseguito dai militari la sua corsa termina contro un palo. E’ a questo punto che, non volendo saperne di consegnarsi alla giustizia, il 32enne va in escandescenza, aggredendo i militari e colpendo con calci e pugni le auto dell’Arma, riportanti per questo vistose ammaccature.

Per fermarne la furia i carabinieri hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del taser per immobilizzarlo. Terminati gli atti di rito, a seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.