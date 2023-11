L’1 novembre, è la festa di Ognissanti: anniversari e almanacco del giorno

Benvenuto novembre: ecco le curiosità sul primo giorno del penultimo mese dell'anno.

L’1 novembre (o primo novembre) è 305º giorno del calendario gregoriano e mancano appena 65 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno. La Chiesa Cattolica celebra la Festa di Tutti i Santi (o Ognissanti) e ricorrono diversi anniversari e compleanni da ricordare.

Almanacco 1 novembre, Ognissanti e giornate: cosa si celebra

Come già accennato, l’1 novembre la Chiesa Cattolica festeggia Ognissanti, appena un giorno prima della Commemorazione dei defunti (2 novembre per i cattolici, oggi per gli ortodossi) e uno dopo Halloween. Si tratta di una giornata in cui la Chiesa celebra tutti i santi, compresi quelli non canonizzati. Chi ha amici o parenti che portano il nome “Santo” o “Santa” dovrà inviare gli auguri di buon onomastico. Se avete bisogno di alcune idee su cosa fare per il ponte di Ognissanti, ecco un articolo con delle proposte!

In più, ad Antigua e Barbuda (America Centrale) il mese di novembre si apre con la festa nazionale.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati dell’1 novembre, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Lello Arena, attore italiano; Francis Arinze, cardinale e arcivescovo nigeriano; Jacques Attali, economista e scrittore francese; Tim Cook, CEO di Apple; Antonella Elia, showgirl e attrice italiana; Anthony Kiedis, cantante e frontman dei Red Hot Chili Peppers; Jenny McCarthy, modella e attrice statunitense.

Avrebbero celebrato il compleanno in questa giornata anche: Mario Rigoni Stern, scrittore; Nicolas Boileau, poeta e scrittore francese, Antonio Canova, celebre scultore.

L’1 novembre ricorrono anche gli anniversari di morte di: Tina Anselmi, partigiana italiana; Pietro Badoglio, generale italiano; Aldo Bozzi, politico italiano scomparso nel 1987; Alda Merini, poetessa italiana; Ezra Pound, poeta statunitense. Infine, è anche il “compleanno” di uno dei personaggi dei fumetti più importanti e conosciuti del mondo: Diabolik.

Accadde oggi, 1 novembre

L’almanacco del giorno di oggi, 1 novembre, si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

835: Papa Gregorio IV sposta la festa di Tutti i Santi dal 13 maggio al 1º novembre.

1179: Filippo II detto il Guercio, della casata dei Capetingi, viene incoronato re di Francia.

1295: Dante Alighieri diventa membro del Consiglio dei Trentasei del Capitano del popolo.

1503: Il cardinale Giuliano della Rovere viene eletto papa con il nome di Giulio II.

1520: Ferdinando Magellano scopre lo Stretto che porta il suo nome.

1683 – La colonia britannica di New York viene divisa in 12 contee.

1814: Inizia il Congresso di Vienna, evento che definirà la geopolitica dell’Europa post-napoleonica.

1894: Nikolaj Aleksandrovič Romanov diventa imperatore di Russia con il nome di Nicola II. Sarà l’ultimo zar prima della Rivoluzione bolscevica del 1917.

1900 – L’1 novembre Ignazio Majo Pagano fonda il Palermo.

1954: Inizia la guerra d’Algeria.

1955 – Inizia la guerra del Vietnam.

1981: Lo Stato di Antigua e Barbuda ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1993: Entra in vigore il trattato di Maastricht, uno dei trattati fondamentali dell’Unione Europea.

1998 – Nasce la Corte europea dei diritti dell’uomo.

2000: La Repubblica di Serbia e Montenegro (al tempo denominata Repubblica Federale di Jugoslavia) entra a far parte nelle Nazioni Unite.

2007 – Viene commesso il delitto di Perugia: la vittima è la studentessa inglese Meredith Kercher.

2011 – Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet come presidente della BCE. Sempre l’1 novembre, ma nel 2019, succederà a lui Christine Lagarde.

2013 – Attentato a Los Angeles: un agente fuori servizio apre il fuoco in aeroporto uccidendo un agente della sicurezza e ferendo 7 persone.

Immagine di repertorio