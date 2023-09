Santo del giorno e anniversari: l’almanacco del 26 settembre

La Giornata delle Lingue, il compleanno di San Francesco d'Assisi e le altre curiosità del giorno nell'almanacco del 26 settembre.

Il 26 settembre è il 269º giorno del calendario gregoriano. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosma e Damiano Martiri Protettori dei chirurghi, dentisti, farmacisti, medici e parrucchieri. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 26 settembre: santo del giorno e giornate mondiali

Oggi la Chiesa Cattolica ricorda Santi Cosma e Damiano Martiri Protettori dei chirurghi, dentisti, farmacisti, medici, parrucchieri. Vengono commemorati anche Sant’Eusebio di Bologna, San Gedeone, San Nilo da Rossano, Santi Sebastiano Nam I-gwan e compagni, Lucia Kim, Caterina Yi e Maddalena Cho, San Senatore d’Albano, Santa Teresa (Maria Vittoria).

Il 26 settembre si celebra la Giornata internazionale delle Lingue, istituita dalla Commissione europea e dal Consiglio d’Europa nel 2001, in occasione dell’Anno europeo delle lingue, e osservata in tutta Europa per promuovere la diversità del patrimonio culturale e linguistico del continente e incoraggiare le persone all’apprendimento delle lingue.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Diversi i nati il 26 settembre che celebrano il loro compleanno. Tra questi ricordiamo: Michael Ballack, ex calciatore tedesco; Antonio Cornacchione, attore e comico italiano; Marcell Jacobs, atleta italiano; Serena Williams, tennista statunitense; Salvatore Accardo, violinista italiano; Francesca Senette, giornalista e conduttrice italiana; Matteo Marzotto, manager italiano;. In più, è il “compleanno” di un celebre personaggio: Dylan Dog.

Anniversari di nascita

Enzo Bearzot, ex calciatore e allenatore (morto nel 2010);

San Francesco d’Assisi, religioso e santo italiano (morto nel 1226);

Martin Heidegger, filosofo tedesco (morto nel 1976);

Papa Paolo IV, pontefice della Chiesa Cattolica (morto nel 1978);

Ivan Pavlov, medico e fisiologo russo (morto nel 1936);

George Gershwin, compositore statunitense;

Olivia Newton-John, cantante e attrice recentemente scomparsa;

Maurizio Gucci, stilista e imprenditore, vittima di omicidio.

Anniversari di morte

Walter Benjamin, filosofo e scrittore tedesco;

Sergio Bonelli, sceneggiatore di fumetti ed editore italiano;

Jacques Chirac, 22esimo presidente della Repubblica francese;

Mauro Rostagno, giornalista vittima di mafia;

Levi Strauss, imprenditore;

Alberto Moravia, scrittore italiano.

Accadde oggi, 26 settembre

46 a.C. – Giulio Cesare inaugura il tempio a Venere Genitrice nel foro di Cesare.

1687 – Un bombardamento distrugge parzialmente il Partenone di Atene.

1896 – Inizia il primo Congresso antimassonico internazionale a Trento.

1902 – Il 26 settembre una devastante alluvione colpisce Modica, in Sicilia.

1960 – In TV si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (al tempo Richard Nixon e John F. Kennedy).

1962 – Nasce la Repubblica Araba dello Yemen.

1969 – Il 26 settembre viene pubblicato il celebre album “Abbey Road” dei Beatles.

1980 – Una bomba fatta esplodere vicino all’ingresso dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera dal neonazista Gundolf Köhler uccide 13 visitatori e ne ferisce altri 200.

1997 – Devastante terremoto di magnitudo 6.1 sulla scala Richter a Colfiorito (PG), con 11 vittime e migliaia di case distrutte.

2006 – Il Vaticano scomunica l’arcivescovo Monsignor Emmanuel Milingo insieme ai quattro vescovi da lui ordinati, in quanto sposati.

2023 – Il 26 settembre sono previsti i funerali di Stato del presidente emerito italiano Giorgio Napolitano.

Immagine di repertorio