Napolitano, funerale di Stato e lutto nazionale: ecco come funziona

Morto il presidente emerito Giorgio Napolitano: ecco come si svolgeranno i funerali.

Il presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, morto all’età di 98 anni, avrà un funerale di Stato e in occasione della cerimonia in Italia sarà lutto nazionale.

Ecco come si svolgerà la cerimonia e dove sarà la Camera Ardente.

Il funerale di Stato e lutto nazionale per il presidente Giorgio Napolitano

Per i presidenti emeriti (ed eccezionalmente per altre figure politiche, sociali e culturali di rilievo, come nel recente caso di Silvio Berlusconi) è previsto un funerale di Stato. Ecco di cosa si tratta.

I funerali di Stato sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1987, n. 36. Secondo tale disposizione, “Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa”. Anche i ministri deceduti durante lo svolgimento dell’incarico hanno diritto a un funerale di Stato, così come possono averlo anche “personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell’economia, dello sport e di attività sociali” o ai morti per conseguenze di attacchi terroristici o della criminalità organizzata”.

In occasione del funerale di Stato di Giorgio Napolitano sarà anche lutto nazionale. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato una disposizione che prevede bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici, funerali di Stato e lutto nazionale per la scomparsa dell’ex presidente della Repubblica.

Del funerale di Stato di Napolitano si occuperà un ufficio apposito (l’Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e a firmare il decreto per l’erogazione delle spese previste sarà la presidente Giorgia Meloni. Le spese in questione comprendono anche quelle relative al trasporto e alla sepoltura della salma.

La Camera Ardente e le istituzioni in lutto

La Camera Ardente per Giorgio Napolitano – morto all’età di 98 anni venerdì 22 settembre – sarà allestita domenica 24 settembre al Senato.