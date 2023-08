Almanacco 29 agosto: San Giovanni Decollato e gli anniversari del giorno

Ecco l'almanacco del giorno con santo, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Il 29 agosto è il 241º giorno del calendario gregoriano e mancano 124 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 29 agosto

Inizia l’anno secondo il calendario copto e calendario etiopico (tranne che negli anni precedenti quelli bisestili giuliani). La Chiesa Cattolica, invece, ricorda il santo del giorno: si tratta di San Giovanni Decollato, nome con cui è noto San Giovanni Battista in riferimento al suo martirio e alla sua decapitazione.

A livello globale, invece, ricorre la Giornata internazionale contro i test nucleari. Il 29 agosto, in più, la Slovacchia celebra l’anniversario dell’Insurrezione nazionale.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 29 agosto, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno sotto il segno della Vergine. Tra loro: Iris Apfel, imprenditrice statunitense; Robert “Bob” Beamon, ex atleta, campione di salto in lungo; Robert Samuel Langer Jr., scienziato statunitense; Tiziana Tosca Donati, cantante e attrice italiana;

Anniversari di nascita

Ingrid Bergman, nata e morta il 29 agosto rispettivamente del 1915 e del 1982, attrice svedese;

James Simon Wallis Hunt, pilota di Formula 1;

Dominique Ingres, pittore francese;

Michael Jackson, celebre cantante statunitense;

John Locke, filosofo inglese;

John Sidney McCain, politico statunitense;

Joel Schumacher, regista statunitense.

Anniversari di morte

Franco Basaglia, psichiatra italiano;

Gene Wilder (nome vero Jerome Silberman), attore e regista statunitense.

Accadde oggi, 29 agosto

1521 – Occupazione di Belgrado da parte dei Turchi ottomani.

1756 – Con l’attacco di Federico il Grande alla Sassonia, inizia la Guerra dei sette anni.

1862 – Nella Giornata dell’Aspromonte l’Esercito Regio ferma la marcia di Garibaldi dalla Sicilia verso Roma.

1897 – Primo Congresso sionista mondiale a Basilea, organizzato da Theodor Herzl

1943 – I nazisti sciolgono il governo della Danimarca occupata.

1966 – Il 29 agosto i Beatles si esibiscono per l’ultima volta in un concerto a pagamento, al Candlestick Park di San Francisco.

1991 – Omicidio di Libero Grassi, imprenditore anti-mafia.

1997 – A Rais, in Algeria, almeno 98 abitanti vengono uccisi dai fondamentalisti islamici del Gruppo Islamico Armato (GIA).

2003 – Assassinio dell’ayatollah Sayed Mohammed Baqir al-Hakim, il leader dei musulmani Sciiti in Iraq.

2005 – L’Uragano Katrina devasta l’area di New Orleans.

