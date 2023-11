Almanacco 9 novembre: è la Giornata contro il fascismo e l’antisemitismo

Ecco cosa è accaduto il 9 novembre e perché si celebra una Giornata contro l'antisemitismo.

Il 9 novembre è il 313º giorno del calendario gregoriano e mancano 52 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, anniversari, compleanni ed eventi da ricordare.

Almanacco del 9 novembre, ecco cosa si celebra

Oggi la Chiesa Cattolica ricorda Santa Elisabetta della Trinità (Elisabetta Catez), ma celebra anche la Dedicazione della Basilica Lateranense e la memoria dei santi Oreste e Ornella.

Il 9 novembre si celebra anche la Giornata mondiale contro il fascismo e l’antisemitismo, molto importante nel 2023 soprattutto in considerazione dell’ondata di odio scatenata dalla guerra in Israele. Nel mondo si celebrano anche diverse feste civili. In Austria, Germania e Svizzera è il “Giorno degli inventori” (Tag der Erfinder), che coincide con il compleanno di Hedy Lamarr; in Bolivia è il “Giorno dei Teschi” (Dia de los ñatitas), corrispondente al nostro Giorno dei Morti del 2 novembre; la Cambogia festeggia l’Independence Day; Schicksalstag (“Giorno del Destino”) è il nome delle celebrazioni in Germania in memoria degli eventi del 1848, 1918, 1923, 1938 e 1989; negli Stati Uniti si celebra – come in Germania – l’anniversario della caduta del muro di Berlino (denominato “World Freedom Day”); infine, in Pakistan è il Giorno di Allama Iqbal, dedicato all’accademico, poeta e politico pakistano.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 9 novembre, che in questa giornata celebrano il loro compleanno. Tra loro: Biagio Antonacci, cantautore; Marco Bellocchio, regista; Patrizia De Blanck, personaggio televisivo di origini nobili; Samantha De Grenet, showgirl e conduttrice TV; Alessandro Del Piero, calciatore italiano; Lisa Fusco, showgirl, cantante e attrice; Giovanna Mezzogiorno, attrice. In questa giornata si ricordano anche l’anniversario di nascita del primo presidente della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola, e quello di morte del sesto, Giovanni Leone.

Accadde oggi, 9 novembre: gli anniversari

1620: La nave Mayflower arriva nei pressi di Cape Cod, in Massachusetts.

1799: Si ricorda il Colpo di Stato del 18 brumaio. In quel giorno, il generale Napoleone Bonaparte rovescia il Direttorio, che aveva preso il potere nelle fasi finali della Rivoluzione francese.

1848: Il leader liberale Robert Blum è giustiziato: la sua esecuzione viene vista come l’evento simbolico che sancisce il fallimento delle rivoluzioni del 1848 negli Stati tedeschi.

1906: Theodore Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a effettuare un viaggio ufficiale fuori dagli Usa. Si reca a Panamá.

1917: Durante la Prima Guerra Mondiale, il generale Armando Diaz subentra a Luigi Cadorna.

1918: In Germania viene proclamata la Repubblica, nella forma istituzionale del Reich. Questo è anche il giorno in cui il Kaiser Guglielmo II si reca in esilio nei Paesi Bassi.

1921: Fondazione del partito fascista.

1923: Fallisce il Putsch di Monaco di Hitler.

1938: Il 9 novembre è passato alla storia come la Notte dei cristalli. Una notte di rappresaglie contro le persone di origine ebraica in Germania, Austria e Cecoslovacchia (queste ultime già annesse al Terzo Reich). L’evento segna l’inizio delle deportazioni e degli orrori che continueranno durante tutta la Seconda Guerra Mondiale.

1953: La Cambogia ottiene l’indipendenza dalla Francia. Nello stesso giorno, muore ‘Abd al-‘Azīz Āl Sa‘ūd, fondatore e primo sovrano del regno dell’Arabia Saudita.

1963: In Giappone l’esplosione in una miniera uccide 458 minatori.

1970: Muore il generale Charles de Gaulle, presidente francese dal 1958 al 1969.

1989: Con la caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre si conclude ufficialmente la fase della “Guerra Fredda” e la Germania si riunisce.

1991: Nei pressi di Culham si effettua il primo esperimento di fusione nucleare controllata sulla Terra.

1998: La Gran Bretagna abolisce la pena di morte.

2001: Muore l’ex presidente italiano Giovanni Leone.

2016: Trump viene eletto presidente degli USA.

