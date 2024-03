Amadeus, passaggio a Mediaset o a Discovery? Le indiscrezioni che spaventano i vertici Rai

Sembra che il conduttore abbia effettivamente ricevuto delle offerte dalla concorrenza. La decisione finale, però, non è stata ancora presa.

Sembra che la Rai possa passare dal sogno di rivedere ancora Amadeus sul palco del Festival di Sanremo all’incubo di perderlo per sempre. Il conduttore dovrà decidere cosa fare al più presto, prima della fine di giugno. Diverse voci circolano, come quella dell’ipotesi del passaggio di Amadeus a Discovery, come l’ex collega Fabio Fazio, o a Mediaset.

Amadeus e il contratto Rai in scadenza

A pesare più di tutto c’è la scadenza del contatto di Amadeus con Rai, fissata al 30 giugno. Secondo Repubblica, sull’ingaggio di Amadeus “è ormai partita un’asta, dentro e fuori l’azienda, che rischia di far perdere a Viale Mazzini uno dei suoi pezzi più pregiati. O, in alternativa, costarle una mole di quattrini tale da polverizzare qualsiasi record precedente”. Amadeus stesso ha confermato le voci: il conduttore, qualche settimana fa, in sede di trattativa con i vertici Rai, ha rivelato di aver ricevuto un’offerta dalla concorrenza.

Il passaggio di Amadeus a Mediaset

Le indiscrezioni sono tante e scatenate. Repubblica scrive che tra queste vi è l’ipotesi che Pier Silvio Berlusconi, patron di Mediaset, avrebbe contattato Amadeus per coronare un antico sogno. Di quale sogno parliamo? Ovviamente quello di strappare il Festival della canzone italiana alla tv pubblica. Ma questo, eventualmente, potrà essere realtà solo quando, nel 2025, arriverà a scadenza la partnership di Rai con il comune di Sanremo.

..O a Discovery?

Ad offrire un contratto di un certo tipo, molto più cospicuo di quello che potrebbe permettersi Rai, sarebbero gli americani di Warner-Bros Discovery. Sull’onda del successo di Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il sogno è quello di poter portare sul canale Nove anche Amadeus.

A spaventare Viale Mazzini è anche la possibilità che il conduttore possa portare via con sé i programmi prodotti da Banijai, come Affari tuoi e I soliti ignoti. Programmi che hanno fatto la sua fortuna e quella della Rai.