Festival di Sanremo, Amadeus annuncia superospiti kermesse canora: ecco i nomi

Sale l'attesa per il debutto della 74^ edizione della kermesse canora più amata dagli italiani

Dopo quello di Capodanno, per gli italiani è iniziato un nuovo conto alla rovescia: sale l’attesa per l’inizio del Festival di Sanremo, storica kermesse musicale capace di appassionare tutte le generazioni. Perchè si sa, la curiosità che riesce a suscitare Sanremo va oltre il gradimento dei brani musicali, con tutto quel corollario di gustosi dettagli capaci da sempre di incollare per ben quattro serate i telespettatori davanti agli schermi delle Tv. Ma dal momento che siamo alla fase preparatoria, ci pensa il conduttore Amadeus, sì, ancora lui, a rivelare gli ospiti della nave Costa Smeralda – collegata con il Teatro Ariston ogni sera -, a bordo della quale si esibiranno cantanti ma non solo.

Tedua apre e chiude

A inaugurare il Festival sarà il rapper italiano “numero 1 in classifica” Tedua. Nella seconda serata invece si esibirà il dj e produttore discografico di fama mondiale, Bob Sinclair. Nella terza sarà la volta del cantante italiano Bresh, mentre nella quarta ecco che a infiammare la plateta sara il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico Gigi D’Agostino. Nuovamente a Tedua l’onore di chiudere, con un ospite speciale, le esibizioni degli artisti del ‘terzo palco di Sanremo’. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tra le co-conduttrici la palermitana Teresa Mannino

Assortimento assoluto, per la gioia del conduttore dei record, riguardo i ruoli di co-conduttrici e co-conduttori già annunciati a novembre. Martedì 6 febbraio sarà Marco Mengoni a presentare i cantanti in gara. Mercoledì 7 scenderà le temute scale dell’Ariston Giorgia. Giovedì 8, invece, sarà il turno di Teresa Mannino. Un venerdì 9 tutto dedicato a Lorella Cuccarini. Per la serata finale, poi, il colpaccio del direttore artistico. A chiudere il quinto Sanremo di Amadeus sarà il cabarettista Fiorello.