Sì all’antenna telefonica di Pti Italia a Canicattì, la decisione del TAR di Palermo

Via libera dal TAR di Palermo alla realizzazione dell'antenna telefonica a Canicattì: "Nessun vincolo paesaggistico".

Potrà essere installata a Canicattì, in provincia di Agrigento, l’antenna telefonica di Pti Italia che ospiterà i ripetitori di diverse società telefoniche.

A deciderlo sono stati i giudici della prima sezione del TAR di Palermo presieduti da Salvatore Veneziano, il quale ha annullato i provvedimenti del Comune di Canicattì e della Soprintendenza che vietavano l’installazione dell’antenna.

“Nessun vincolo paesaggistico”

Secondo la sentenza del TAR palermitano, non esisterebbe alcun vincolo paesaggistico per opporsi alla presenza dei ripetitori che dovranno essere posizionati in via Santuario Padre Gioacchino La Lomia. A tal proposito, la Soprintendenza non avrebbe potuto effettuare una valutazione negativa.

I giudici del TAR di Palermo hanno nominato il commissario ad acta nella figura del Prefetto di Agrigento per autorizzare l’opera nel caso in cui il Comune non dovesse dare corso alla sentenza.