Arresto Messina Denaro, gruppo di studenti in protesta: “E’ stato coperto per 30 anni”

C'è chi festeggia e ha applaudito i militari che hanno arrestato Matteo Messina Denaro. C'è chi, invece, ha manifestato dopo l'arresto del superlatitante. Ecco perché

La cattura di Matteo Messina Denaro “non è una vittoria per lo Stato”, anzi. “E’ solo ipocrisia”. Lo ribadiscono e lo hanno scritto in uno dei cartelli che un gruppo di studenti universitari palermitani ha alzato in aria durante una protesta pacifica davanti l’ingresso della caserma dei Carabinieri “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, a distanza di qualche ora dall’arresto del superlatitante di cosa nostra.

I manifesti shock di alcuni studenti palermitani: “E’ stato coperto per trent’anni”

Quella cosa nostra che, come dichiara una giovane intervistata: “La Mafia esiste ancora. E’ ancora viva e si trova all’interno delle nostre Istituzioni”. Un altro giovane intervistato ha detto: “La vera vittoria sarebbe quella di svelare quei segreti, chi ha tenuto nascosta la latitanza di Messina Denaro nella sua Palermo per oltre trent’anni”.