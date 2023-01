Matteo Messina Denaro, il momento del clamoroso arresto – VIDEO

VIDEO - Ecco dove e come è avvenuto l'arresto di Matteo Messina e le prime parole del boss ai carabinieri che hanno eseguito il blitz.

Il super latitante Matteo Messina Denaro è stato arrestato “all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche” (video in basso): lo ha annunciato il comandante del Ros dei carabinieri, Generale Pasquale Angelosanto.

Le sue prime parole di fronte ai carabinieri: “Sono Matteo Messina Denaro“. Questa la secca risposta alla domanda dei militari che hanno preso parte al blitz, “Come ti chiami?”. Al momento dell’arresto, il boss indossava occhiali scuri e un cappello ed è apparso ingrassato rispetto alle ultime foto a disposizione delle autorità che da anni indagavano sulla sua latitanza.

Arresto Messina Denaro da parte dei Ros

Ecco il video con le parole del comandante Pasquale Angelosanto.

Considerato tra i latitanti più pericolosi e ricercati del mondo, si trovava nella clinica privata “La Maddalena” di Palermo al momento del clamoroso arresto. Il capomafia di Castelvetrano è stato condannato all’ergastolo per decine di omicidi: tra questi, impossibile dimenticare quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso per “punire” il padre, pentito di mafia.

Decine i militari che hanno preso parte all’operazione, uno dei più grandi risultati nella lotta contro la mafia di sempre. Assieme a Matteo Messina è stato arrestato anche Giovanni Luppino, di Campobello di Mazara (Trapani), accusato di favoreggiamento. Avrebbe accompagnato il boss alla clinica per le terapie.

Era coinvolto anche nelle famosi stragi del 1992, costate la vita ai giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Al momento, si sa che Matteo Messina Denaro non ha opposto resistenza al momento dell’arresto (video in alto) e che i carabinieri del Ros – che hanno eseguito l’operazione – avrebbero deciso di trasferire il super latitante in una località segreta.

Matteo Messina Denaro era l’ultimo boss mafioso a essere ricercato. Soddisfazione ed emozione non solo da parte delle forze dell’ordine, ma anche dalle istituzioni e dalla politica (qui le reazioni).