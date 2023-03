Ars, test antidroga ai parlamentari: test del capello su base volontaria

Il disegno di legge si prefissa di istituire la giornata regionale per la lotta alla droga e alla dipendenza

Il deputato Ismaele La Vardera lo aveva annunciato, creando un apposito intergruppo sul fenomeno delle droghe in Sicilia, con tanto di disegno di legge depositato affinchè il test antidroga diventi un appuntamento fisso ogni anno. È tutto pronto per il test del capello all’Ars, che secondo programmi, dovrebbe tenersi nella giornata di mercoledì 29 marzo per tutti quei deputati che vorranno volontariamente sottoporsi.

Il crack va fermato

Il disegno di legge firmato anche dal deputato Tiziano Spada, co-promotore dell’intergruppo – si prefissa altresì di istituire la giornata regionale per la lotta alla droga e alla dipendenza. “Il crack – ha detto l’ex iena – va fermato. Va fatto attraverso lo strumento della legge e grazie a un’informazione costante con i vari soggetti coinvolti. Ho sentito pareri contrastanti da parte dei colleghi quando ho proposto di sottoporsi al test del capello ma continuo a essere dell’idea che se non siamo noi i primi, le Istituzioni, a dare l’esempio non capisco come i giovani possano seguirci. Ringrazio il presidente Galvagno per la celerità con cui ha permesso lo svolgimento del test”.