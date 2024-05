Asl Brindisi, concorso per 20 posti da collaboratore amministrativo: il bando

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di venti unita' nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 738 del 3 aprile 2024, l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asl) di Brindisi ha disposto l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di venti unita’ nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, area dei professionisti della salute e dei funzionari (profilo professionale del ruolo amministrativo), riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nello specifico elenco ex art. 8 della medesima legge.

I termini per presentare la domanda



Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 18 aprile 2024. Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’area gestione personale al seguente indirizzo mail: selezioni.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it oppure consultare il sito internet – sezione Concorsi e Avvisi portale salute Regione Puglia ASL Brindisi.