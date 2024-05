Assunzioni con Feltrinelli, requisiti per lavorare

Posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per chi sogna di intraprendere una entusiasmante carriera nel mondo della cultura

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, Feltrinelli, celebre gruppo editoriale noto per la sua vasta rete di librerie e pubblicazioni, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per chi sogna di intraprendere una entusiasmante carriera nel mondo della cultura.

Feltrinelli, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Editori

Redattori e Correttori di bozze

Addetti alle vendite

Marketing e Comunicazione

Grafici e Designer

Esperti di Eventi Culturali

Gestione Magazzino e Logistica

Ingegneri informatici e Sviluppatori web

Esperti in diritto d’autore e contratti editoriali

Feltrinelli, i requisiti per lavorare

Passione per la cultura e i libri

Competenze specifiche del ruolo

Formazione e Istruzione

Capacità di lavorare in team

Buone capacità comunicative

Creatività e innovazione

Conoscenza delle nuove tecnologie

Flessibilità e adattabilità

Conoscenza delle lingue straniere

Motivazione e determinazione

Feltrinelli, come candidarsi

Gli interessati alle opportunità di lavoro presentate possono visitare la pagina Lavora con noi del sito web de La Feltrinelli e caricare il proprio curriculum compilando l’apposito modulo online.

