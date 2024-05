Auto blu per “fini privati” e “missioni fantasma”: indagato Gianfranco Miccichè, ex presidente Ars

Il deputato regionale è accusato di peculato, truffa aggrava ai danni dell'Ars e false attestazioni sulla presenza in servizio.

Avrebbe usato le auto blu in maniera irregolare, presumibilmente per fini privati: è per questo che è indagato l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, oggi deputato regionale del Gruppo Misto, raggiunto dalla misura del divieto di dimora a Cefalù (Palermo).

Contestualmente alla misura cautelare, per l’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana è scattato anche un sequestro da 12mila euro. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Palermo su richiesta del Procuratore capo Maurizio de Lucia. Il provvedimento, come sottolinea la Procura, è stato emesso “sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare, pertanto, in attesa di giudizio definitivo sussiste la presunzione di innocenza”.

Auto blu, per cosa è indagato Gianfranco Miccichè

L’accusa è di peculato, truffa aggrava ai danni dell’Ars e false attestazioni sulla presenza in servizio. Nell’inchiesta sarebbe coinvolto anche un collaboratore di Miccichè, Maurizio Messina, che gli avrebbe fatto da autista.

Miccichè è accusato di aver utilizzato l’auto blu – concesse per soli fini istituzionali – per questioni private e “false missioni di servizio”. Secondo l’accusa, in particolare, l’ex Presidente dell’Ars avrebbe fatto accompagnare dal suo autista, con l’auto blu, il suo collaboratore Vito Scardina fino a Cefalù “per incombenze domestiche”, ma anche per accompagnare la moglie o per fargli arrivare un “bidone di benzina” o consegnargli un imprecisato cofanetto. Avrebbe usato l’auto blu anche per portare il “gatto dal veterinario o recuperare il caricabatterie dell’iPad”. Sono oltre trenta gli episodi contestati per l’uso illegittimo dell’auto blu nell’inchiesta che vede indagato l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè.

La parola dell’indagato

“Andrò a spiegare tutto ai magistrati – dice Miccichè all’Adnkronos – Io non credo di avere commesso atti illeciti. Se è un illecito dare un passaggio a mia moglie. Va bene, questo non posso negarlo. Forse ho fatto qualche leggerezza ma nulla di grave”.

Miccichè ha la villa al mare a Sant’Amborgio, a Cefalù, nel Palermitano, dove trascorre tutta l’estate e dove vive anche durante l’anno, ma adesso starebbe tornando a Palermo: “Se resto a Sant’Ambrogio rischio magari l’arresto…”.

E aggiunge: “Non vi è dubbio che potrei avere commesso qualche errore, ma davvero non ci trovo niente di male. Se questo è peculato… Io non ho nulla da rimproverami, forse ho commesso, lo ripeto, qualche leggerezza”, conclude l’ex presidente dell’Ars.

