Auto contro palo dell’illuminazione nel Ragusano, un ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di ieri a Modica, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da chiarire, un’automobile si è schiantata contro un palo dell’illuminzione pubblica in via della Costituzione.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al conducente dell’auto, rimasto ferito nell’impatto. Poco dopo è stato deciso il trasferimento all’ospedale Baglieri di Modica. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per chiarire la dinamica dell’incidente.