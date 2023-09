Tragedia all’ospedale di Modica: 56enne muore durante colonscopia

Un uomo di 56 anni ha perso la vita mentre si stava sottoponendo ad una colonscopia di routine: la procura ha disposto l'autopsia

Tragedia all’ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa.

Un uomo di 56 anni, Giovanni Giannone, è morto durante una colonscopia.

La procura ha aperto un’indagine sul decesso della vittima, che era entrato in ospedale per sottoporsi all’esame senza soffrire di alcuna patologia. Un esame diagnostico considerato sicuro, a cui si sottopone gran parte della popolazione almeno una volta nella vita che, per via endoscopica, verifica le condizioni di colon e apparato digerente.

La testimonianza della moglie

Secondo quanto raccontato dalla moglie agli inquirenti, durante l’esame la situazione sarebbe precipitata. La donna ha rivelato come all’improvviso nella stanza dove era in corso l’esame siano entrati e usciti diversi medici e che il nervosismo fosse palpabile.

La procura ha disposto l’autopsia e sequestrato la cartella clinica. Tutti i medici e gli infermieri che hanno partecipato all’esame diagnostico sono indagati.