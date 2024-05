Autostrade per l’Italia alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

Possibilità per individui dotati di esperienza, competenze e disponibilità a viaggiare

Per tutti i professionisti del settore delle Infrastrutture che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, Autostrade per l’Italia, una delle principali società italiane, mette costantemente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero trasformarsi in grandi opportunità per esperti e appassionati.

Autostrade per l’Italia, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze della società, di solito il marchio è alla ricerca dei seguenti profili:

Ingegneri civili e strutturali

Tecnici specializzati

Esperti di sicurezza stradale

Personale amministrativo e gestionale

Responsabili della comunicazione e del marketing

Esperti in tecnologie dell’informazione

Autostrade per l’italia, i requisiti per lavorare

Educazione

Esperienza

Competenze

Lingua

Patente di guida

Disponibilità a viaggiare

Come candidarsi

La società ha messo a disposizione dei candidati un’area dedicata al recruiting del proprio portale web, dalla quale, cliccando sulle posizioni aperte è possibile raggiungere la pagina riservata alle carriere del Gruppo.

