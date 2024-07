Formentera, frana in spiaggia: travolta e uccisa una bimba di due mesi

Tragedia a Formentera, alle Baleari, dove una bimba di appena due mesi è stata travolta e uccisa da una frana sulla spiaggia. Rimasto ferito anche il papà della vittima

Tragedia a Formentera, alle Baleari, dove una bimba di appena due mesi è stata travolta e uccisa da una frana sulla spiaggia. In suo soccorso era arrivato il servizio di emergenze Samu, che ha trasferito la piccola in ospedale e poi da lì in elisoccorso fino a Ibiza. A causa della frana, con caduta di rocce di grandi dimensioni, lievemente ferito pure il padre della bimba, un uomo di 33 anni.

Formentera, bimba di due mesi morta travolta da una frana

Alle 9.37 di giovedì 18 luglio, una terribile frana e la conseguente caduta di rocce di grandi dimensioni avvenuta sulla spiaggia di Formentera ha causato la morte di una bambina di appena 2 mesi, travolta dai massi. Deceduta poco dopo il trasporto in ospedale (rimasto ferito anche il papà), è stata aperta un’inchiesta sulla vicenda.