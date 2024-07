Inchiesta Pandora, il 23 settembre l’udienza preliminare per Sammartino

E' stata fissata per il prossimo 23 settembre l'udienza preliminare relativa all'inchiesta Pandora, caso che vede coinvolti 27 imputati tra cui l'assessore sospeso dagli incarichi pubblici

E’ stata fissata per il prossimo 23 settembre l’udienza preliminare relativa all’inchiesta Pandora, caso che vede coinvolti 27 imputati a vario titolo per corruzione, voto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Tra le persone coinvolte anche l’assessore regionale Luca Sammartino, a cui proprio nelle scorse ore era stata confermata la sospensione da tutti gli incarichi pubblici da lui ricoperti.

Nello specifico, Luca Sammartino dovrà rispondere a due accuse di corruzione, anche se l’assessore sospeso si è professato estraneo ai fatti sin dall’apertura dell’inchiesta.

Caso Pandora, Sammartino e la conferma della sospensione

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio, era stato rigettato l’appello e confermata la sospensione dagli incarichi pubblici per Luca Sammartino. E’ questa la decisione presa dal Tribunale del riesame di Catania, che ha valutato e negato la richiesta avanzata dai legali dell’assessore regionale dimissionario dopo lo scoppio dell’inchiesta “Pandora“.

Le accuse verso Sammartino e la conferma della sospensione

Due i presunti casi di corruzione contestati dalla Procura a Luca Sammartino, professatosi estraneo ai fatti sin dall’apertura dell’inchiesta. Il primo è di avere favorito il proprietario di una farmacia a Tremestieri Etneo impegnandosi nell’impedire l’apertura a un suo concorrente. In cambio avrebbe ottenuto l’appoggio elettorale per la candidata alle europee che lui sosteneva nel 2019 per il Pd, Caterina Chinnici, poi eletta e ora in Forza Italia, totalmente estranea all’inchiesta. Il secondo caso riguarda due carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria della Procura, uno in servizio e l’altro in aspettativa, che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da eventuali cimici la sede della sua segreteria. Nelle scorse ore dunque, rigettato dunque l’appello e confermata la sospensione dagli incarichi pubblici per Luca Sammartino.