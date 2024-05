BAPR è la prima banca ad accedere sulla piattaforma di Vorvel

BAPR apripista nella ricerca di soluzioni innovative di investimento per la propria clientela

Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR) è tra i primi intermediari che si avvarranno della nuova piattaforma di Vorvel per il collocamento sul mercato primario di Certificati di Investimento.

La partecipazione di BAPR al nuovo segmento in qualità di distributore, successivamente all’accordo sottoscritto con Mediobanca, testimonia l’impegno dell’Istituto siciliano nel ricercare gli strumenti più innovativi disponibili sul mercato per soddisfare le esigenze di investimento della propria clientela.

L’intervento di Saverio Continella

“La scelta di BAPR come distributore di Certificati sulla piattaforma promossa dal mercato Vorvel in cui è presente per la prima volta Mediobanca in qualità di Emittente è un’ulteriore testimonianza dell’importante percorso di sviluppo che sta realizzando BAPR”, dichiara Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPR, “L’ampliamento della gamma prodotti sottostanti le raccomandazioni di investimento rivolte alla nostra clientela è per noi un impegno quotidiano.”.

La piattaforma di Vorvel

La nuova piattaforma e le sue modalità operative sono congegnate per permettere a una molteplicità di Banche di medie e piccole dimensioni di partecipare ad una stessa operazione, mettendo a fattor comune la loro capacità distributiva complessiva. Mediobanca in qualità di emittente e Banca Agricola Popolare di Ragusa in qualità di distributore in esclusiva sono i primi Intermediari ad avvalersene. La nuova piattaforma di distribuzione rappresenta un’evoluzione della soluzione già in uso su Vorvel per la distribuzione di obbligazione bancarie, rivisitata in ragione delle specificità dei certificati.