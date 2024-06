Barilla alla ricerca di nuovo personale, ecco come candidarsi

Dal marketing alle risorse umane: spazio per nuovi talenti che possono unirsi al team

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore alimentare, il marchio Barilla mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Barilla, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio Barilla, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Comunicazione e Relazioni Esterne;

Digital and Business Technology;

Finanza e Amministrazione;

Risorse Umane;

Affari legali & Compliance;

Marketing;

Ricerca, Sviluppo e Qualità;

Strategia;

Supply Chain;

Commercio e Vendite

Come candidarsi

Il Gruppo Barilla utilizza, tra i principali strumenti di recruiting del personale, la sezione web dedicata alle carriere e selezioni presente sul sito web dell’azienda che viene aggiornata con le posizioni aperte sia in Italia che all’estero, dove e necessario inserire il cv nel data base aziendale.

