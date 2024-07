Beach Volley e Beach Soccer, Marina di Modica capitale siciliana degli sport sulla sabbia

Il programma della manifestazione sportiva prevista nel Ragusano.

“Lo sport è uno strumento ideale per veicolare il turismo e promozionare il territorio”: il presidente de i Soci Fabio Nicosia, forte dell’esperienza trentennale nella valorizzazione degli sport sulla sabbia, rilancia la sua attività e guarda in alto. Si parte venerdì con la terza tappa del campionato regionale di Serie B di Beach Volley, indetto dalla Lnd Sicilia, guidata da Sandro Morgana, e promossa da I Soci del presidente Fabio Nicosia.

Otto squadre maschili e quattro femminile si contenderanno il successo.

Beach Volley, il nuovo campionato di serie B in Sicilia

In particolare, nel tabellone maschile, debutteranno nella prima partita (venerdì, ore 17), Pro Ragusa – con Daniele Arena, già Marina di Ragusa, in campo – e Cartia Plant Scicli. Alle 17.45, a seguire, Taormina Soccer School-Uniscuole Vittoria, campione in carica. Completeranno il programma dei quarti di finale Chiaramontani-Villafranca Bs (18.30) e Scirocco Modica-Young Pozzallo.

L’indomani si giocheranno le semifinali e le gare che decideranno il piazzamento dal quinto all’ottavo posto. Domenica mattina spazio alle donne con Unime (campione della prima tappa a Torre Faro) e Vittoria Fc in campo già alle 10.30 del mattino. A seguire, Virtus Marsala che sfiderà l’Asd Scicli. Domenica pomeriggio le finali.

“Sei giorni di grande spettacolo”

“Marina di Modica ospiterà sei giorni di grande spettacolo – spiega – forti dell’esperienza dello scorso anno, ospiteremo da venerdì a domenica la terza tappa di ‘Sabbie di Sicilia’. La risposta del pubblico e la qualità dello spettacolo fu notevole e ci spinse a redigere un progetto più articolato. Il successo delle prime due tappe, a Messina e San Vito Lo Capo, in quello che è il campionato regionale di Serie B, è stata straordinaria. Ora giochiamo in casa, grazie al supporto di un’amministrazione comunale che, dallo scorso, ha creduto molto nelle idee proposte e li abbiamo attuate insieme. La tappa del campionato italiano di beach volley che si disputerà, dal 2 al 4 agosto, renderà tutto più speciale”.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, è stata sempre in prima linea nel progetto di valorizzazione degli sport sulla sabbia in un territorio strepitoso come quello di Modica.

“Fare della spiaggia di Marina di Modica, il cuore di due eventi di portata regionale e nazionale come la terza e decisiva tappa del Campionato Siciliano di Beach Soccer e la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di Beach Volley mi rende particolarmente felice come sindaco e come amante dello sport e della nostra spiaggia. Siamo Bandiera Blu ed eventi di grande pregio e di grande risalto come questi, fortificano la nostra convinzione a portare avanti un lavoro che da un lato attribuisce sostanza e concretezza a Marina di Modica e all’intero nostro litorale e dall’altro, producono lustro e interesse attorno a noi”.

“I nostri luoghi – continua – sono apprezzati e apprezzabili e mettere in campo (è proprio il caso di dire) appuntamenti sportivi di questa portata significa far conoscere ed amare ancora di più i nostri luoghi e la loro bellezza”.

“Assieme all’onorevole Ignazio Abbate – infine – che si è impegnato in prima persona alla Regione per ottenere ciò che era necessario all’organizzazione di questi grandi eventi, stiamo regalano a chi vive le nostre spiagge e il nostro mare, sei giorni di grandissimi eventi e di grande sport”.

