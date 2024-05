Bandiere Blu 2024, da Taormina a Scicli: in Sicilia alcune tra le migliori spiagge al mondo

Il riconoscimento assegnato dalla FEE vede ancora una volta valorizzata l'Isola e le sue località

Tra mare e lago, sono 236 i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento “Bandiere Blu 2024“, un prestigioso titolo internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Per entrare in questa speciale graduatoria, è necessario che le acque siano risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni. Il tutto, seguendo lo schema di analisi del Programma Nazionale di monitoraggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tra le località balneari premiate, c’è anche una buona rappresentanza della Sicilia. In particolare, tra le new entry per il 2024 figurano Letojanni (Messina), Taormina (Messina) e Scicli (Ragusa).

Bandiere Blu 2024, la Sicilia ancora una volta premiata

Assegnato ogni anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education), il titolo “Bandiere Blu” è uno dei più prestigiosi al mondo in ambito balneare. Rispettando determinati requisiti, il prestigioso riconoscimento premia le acque ritenute eccellenti.

Come ogni anno, anche questa volta è presente una grande rappresentanza dell’Italia (236 su 485 premiate) di cui diverse sono in Sicilia. Già nelle scorse premiazioni, il riconoscimento era andato alle messinesi Lipari, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Tusa. Ma anche a Menfi (Agrigento) e Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo. A loro, quest’anno si sono aggiunte quattro importanti new entry, tutte premiate con il titolo di “Bandiera Blu 2024”: Letojanni (Messina), Taormina (Messina) e Scicli (Ragusa).