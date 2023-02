Blanco, arrivano le scuse alla città dei fiori per l’esibizione a Sanremo

La poesia di Blanco per scusarsi con la città di Sanremo per l'accaduto durante l'esibizione durante la prima serata del Festival.

Blanco si scusa per quanto accaduto durante la sua esibizione nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023.

“Chiedo scusa alla città dei fiori”, si legge in un post che riporta un testo-poesia scritto da Blanco dopo la “bizzarra” performance de “L’isola dei fiori”, finita con un momento di rabbia a causa di un problema tecnico.

Blanco si scusa con Sanremo, il testo della poesia

La lettera di scuse di Blanco per quanto accaduto a Sanremo. Da Instagram

Ariston

“Cadono fiori, Ariston

si spezzano fiori, Ariston

cala il sipario, Ariston

ti ho messo in lacrime

Come la mia mamma, Ariston

Mi hai visto fragile

come un bimbo

E qui proprio qui, dove

mi ha insegnato a correre,

Sono caduto

Mi sono rotto la faccia e piango,

Ariston

Ma poi

Rido, rido, rido, rido, rido e grido

perché non sono perfetto come mi volevi

ma finalmente sono me stesso

ti voglio bene, Ariston

con tutta la mia follia”.

Queste sono le parole della poesia, pubblicata in un post sul profilo Instagram di Blanco. Su quanto accaduto nella serata d’esordio di Sanremo 2023, si è espresso anche Amadeus – conduttore del Festival -, spiegando che in realtà un calcio alle rose era previsto. Tutto il resto, però, no. E proprio quell’attimo di “furia” ha rovinato definitivamente la partecipazione di Blanco a Sanremo e ha provocato qualche momento di leggera tensione per i conduttori del Festival.

Foto Instagram @Sanremorai e @blanchitobebe