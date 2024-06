Bnl lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore bancario, Bnl mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per tutti i potenziali interessati.

Bnl, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili ricercati più spesso sono i seguenti:

Esperti in servizi finanziari

Specialisti in tecnologia dell’informazione

Esperti in gestione del rischio

Specialisti in marketing e vendite

Esperti in gestione del progetto

Specialisti in risorse umane

Bnl, i requisiti per lavorare

Formazione ed esperienza

Conoscenza del settore finanziario

Competenze tecniche

Competenze comunicative e relazionali

Capacità analitiche e di problem-solving

Conoscenza delle lingue

Come candidarsi

La raccolta delle candidature per lavorare avviene tramite la pagina dedicata alle carriere e alle selezioni “Lavora con noi”. Qui è possibile prendere visione delle posizioni aperte e inviare il curriculum.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI