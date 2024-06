Bolzano, si fa prestare il cellulare dalla zia e le svuota il conto corrente: denunciato 23enne

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia della donna, la zia dell'accusato. Lei, aveva infatti notato una perdita importante sul proprio conto corrente bancario, pari a circa 3.000 euro

A Salorno (Bolzano), un 23enne si è fatto prestare il cellulare dalla zia e le ha letteralmente svuotato l’intero conto corrente. Una vicenda surreale quella accaduta nella provincia di Bolzano, dove i carabinieri – una volta scoperto l’accaduto – hanno denunciato il ragazzo con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico e furto.

Le indagini e la ricostruzione della vicenda

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia della donna, la zia dell’accusato. Lei, aveva infatti notato una perdita importante sul proprio conto corrente bancario, pari a circa 3.000 euro. Dopo alcune indagini e verifiche sul caso, si è scoperto di come il nipote – che utilizzava spesso il cellullare della zia per un favore o qualsiasi altra giustificazione – svuotava il conto corrente bancario della zia appropriandosi dei soldi, quindi cancellando tutti gli sms di conferma che naturalmente venivano trasmessi al cellulare indicato. Il ragazzo, una volta accertato il tutto, è stato denunciato.