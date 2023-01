Alessia Marcuzzi, il grande ritorno con “Boomerissima” su Rai 2: ospiti e curiosità

Alessia Marcuzzi conduce "Boomerissima", un frizzante e allegro varietà che anima la prima serata nella programmazione Rai: tutti i dettagli sul programma, il primo dopo l'addio a Mediaset.

Per Alessia Marcuzzi il 2023 comincia con il ritorno in televisione: dal 10 gennaio, infatti, andrà in onda il nuovo programma Rai “Boomerissima“.

La conduttrice aveva annunciato il 30 giugno 2021 con un comunicato stampa ufficiale di lasciare Mediaset dopo 26 anni. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”. Queste le parole usate in un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo dopo l’abbandono di Mediaset per spiegare la sua decisione.

Alessia Marcuzzi torna in TV con “Boomerissima”

Dall’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi aveva presenziato in qualche programma tv in veste di ospite mantenendo piena visibilità sul suo profilo Instagram. La conduttrice, infatti, ha un ampio seguito sul social e lì ha continuato a raccontare attimi di vita, momenti con i figli, viaggi e impegno nelle sue due attività imprenditoriali.

L’assenza dagli schermi è durata giusto il tempo per fare un ritorno in grande stile. La grande novità, infatti, è che Alessia Marcuzzi debutterà in Rai con un programma tutto suo in prima serata. Due notizie in una. È un momento davvero importante per la conduttrice che entra ufficialmente in Rai in una condizione davvero ottimale.

“Boomerissima” è il titolo del programma che andrà in onda a partire da martedì 10 gennaio 2023 in prima serata su Rai Due.

Il format del programma

Pensato come un varietà, il programma racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70’, 80’, 90’ e 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli. Un confronto allegro e frizzante tra generazioni alla ricerca dei ricordi di ognuno di noi, ma anche di quanto siamo cambiati e come siamo oggi.

Partecipazioni VIP, approfondimento e intrattenimento

Saranno presenti delle celebrità che rappresenteranno il passato e il presente per dare vita a delle vere e proprie sfide. L’intento è capire attraverso giochi e dinamiche quali sono gli anni migliori. Si sceglierà, quindi, tra il migliore tormentone estivo, la comicità più divertente, la moda e il fenomeno pop.

Il programma “Boomerissima” – condotto da Alessia Marcuzzi – si servirà anche di ambienti esterni allo studio. Preminente rilevanza avranno il backstage e la strada appena fuori gli studi.

Non mancheranno momenti di approfondimento e anche intrattenimento. A tal proposito, sul suo profilo Instagram Alessia Marcuzzi ha postato una storia di lei mentre prova una coreografia con il corpo di ballo usando l’hastag #Boomerissima.

Alcuni spot mandati in onda sulle reti Rai vedono Alessia Marcuzzi giocare con gli outfit che segnano le varie epoche mentre balla. Inoltre, visto che la trasmissione è stata registrata, ci sono già alcune indiscrezioni sugli ospiti che si sfideranno in questo confronto generazionale nel corso delle puntate.

Boomerissima con Alessia Marcuzzi, dove guardarlo e gli ospiti del 10 gennaio

Secondo Tvblog.it ci saranno: Gianmarco Tamberi, Luciana Littizzetto, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Max Pezzali. Nella prima puntata di “Boomerissima” del 10 gennaio 2023, invece, le celebrity presenti saranno: Sabrina Salerno, Max Giusti e Valentina Romani.

Insomma, l’appuntamento con Alessia Marcuzzi è per martedì 10 gennaio 2023 su Rai Due in prima serata. È possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto