Brescia vince campionato italiana di dama, Siracusa terza

Il circolo damistico di Brescia con Ferruccio Passotti, Casciano Negrone, Diego Signorini e il rinforzo della giocatrice aostana Elodie Rosset ha vinto il campionato italiano a squadre del gioco della Dama concluso oggi a Tricesimo, in provincia di Udine.

I bresciani hanno vinto tutti gli incontri disputati, concludendo con 14 punti su 14. Al secondo posto la prima squadra di Aosta, con Michele Maijnelli, Paolo Faleo, Davide Gwmma e Simone Scalisi, con 12 punti. Terza Siracusa, con Massimo Ciarcià, Giovanni Catanzaro, Sabastaiano Gtreco e la giocatrice Viviana Moretto, con punti 10. Tre squadre alla pari al quarto posto con 8 punti: Lecce, Cosenza e Pordenone.

Sono state 14 le compagini che, in rappresentanza dei circoli damistici di ogni parte d’Italia, hanno dato vita al campionato. In campo le rappresentative di Aosta, Cosenza, Lecce, Brescia, Mistretta (Messina), Canicattini Bagni (Siracusa), Svalves Etneo (Catania), Trieste, Pordenone, Zoppola (Pn), e, a difendere i colori della provincia di Udine, Gemona e Tolmezzo. Proprio il club di Tolmezzo schierava Renzo Tondo, ex governatore del Friuli Venezia Giulia, grande appassionato e forte giocatore.