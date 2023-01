Castelbuono, DiVino festival: ecco quali sono i migliori vini

Turisti provenienti da tutta l'Italia e dall’estero per il concorso giunto alla XVI edizione: "in convivialità, armonia, sorrisi e calici di vini"

Anche quest’anno il festival di Castelbuono chiude il 2022 con il “Concorso enologico DiVino” giunto alla sedicesima edizione con un grande successo di pubblico alle degustazioni. Si è trattato, veramente, di un magico connubio tra sapori, profumi, note di una ricchezza come i vini della nostra Penisola, rappresentati dalle tante cantine che hanno preso parte alla degustazione guidate.

La cultura del vino e dell’enogastronomia, veri punti di forza dalla manifestazione ha tratto in evidenza la necessità di proseguire verso dei percorsi culturali che, crediamo, debbano continuare durante tutto l’anno nella consapevolezza che, in tutto il panorama di crisi “globale”, in Italia uno dei punti di forza dell’economia sono le diverse aziende vinicole che con notevoli sforzi stanno portando avanti un appassionante percorso di valorizzazione e riscoperta della “vite”, dimostrando di essere non secondi ad altre realtà.

Ecco i nomi dei vini e delle cantine premiate.

Miglior rosso

Gusto Divino oro

Rosso del Conte – TASCA D’ALMERITA;

Gusto Divino argento

Barolo – FONTANAFREDDA;

Gusto Divino bronzo

Nero D’altura – CANTINA LOMBARDO;

Miglior bianco

Gusto Divino oro

Mamarì – CANTINE FINA;

Gusto Divino argento

CONTE D’ATTIMIS – MANIAGO;

Gusto Divino bronzo

Zibibbo – MARINO VINI;

Miglior spumante

Gusto Divino oro

Metodo Classico – MURGO;

Gusto Divino argento

Spumante Rosato – COPPOLA71;

Gusto Divino bronzo

Frappato – SANTA TRESA;

Premio Packaging

Cantina ASTORIA;

Premio etichetta

N K BRUGNANO;

Menzione speciale “Taste”

Gusto Divino oro

Kaid – ALESSANDRO DI CAMPOREALE;

Gusto Divino argento

Ben Rye – DONNA FUGATA;

Gusto Divino bronzo

Via Francia BAGLIO DI PIANETTO;

Menzione speciale “Critica”

Gusto Divino oro

Etna rosso – LICCIARDELLO;

Gusto Divino argento

Rosso dell’abazia – SERAFINI E VIDOTTO;

Gusto Divino bronzo

Il Bossolo GIACOMO BARALDO.