Catania-Acireale 1-0, tifosi allo stadio nonostante il maltempo: le FOTO più belle

Si conclude con la vittoria del Catania SSD il match contro l'Acireale allo Stadio Massimino: le foto più belle.

Catania-Acireale finisce 1-0. Con il minimo sforzo il Catania si aggiudica il derby con l’Acireale: ecco il riassunto della partita e le foto più belle dallo stadio Massimino, nel capoluogo etneo.

Catania-Acireale 1-0: sintesi e foto

Partita con poche occasioni da rete, gli etnei con un leggero predominio nel gioco cercano soprattutto nelle fasce di saltare l’ordinata linea difensiva acese. All’ultimo tentativo su un’azione in area Cannino devia nella sua porta cercando di evitare la zanzara di De Luca e il Catania sblocca un incontro molto contratto per tutto il primo tempo.

Ripresa con gli stessi ritmi lenti della prima frazione di gioco, con una sterile reazione dell’Acireale il Catania incamera i tre punti davanti ai suoi sostenitori. Sono state circa 14mila le presenze registrate allo stadio Massimino. E questo nonostante la grigia giornata di fine novembre, caratterizzata da venti e forti ondate di maltempo che hanno interessato tutta la Sicilia.

Gioia finale per i ragazzi di mister Ferraro, lanciatissimi nel campionato di serie D. Su QdS.it, oltre alle foto del match, è possibile leggere anche le pagelle dei giocatori etnei. Per vedere le immagini dello stadio, basta sfogliare la gallery in alto e/o guardare il video riassuntivo.

Testo e foto di Davide Anastasi