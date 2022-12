Catania, Anastasi sulle nuove povertà: “Il Consiglio farà la sua parte”

Il presidente del Consiglio comunale spiega il significato del pranzo solidale che si svolgerà nella corte del Comune il prossimo venerdì.

Un Palazzo attento ai cittadini in difficoltà e alle nuove povertà. Il presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebi Anastasi, spiega il significato del pranzo solidale che si svolgerà nella corte del Comune il prossimo venerdì. Sottolineando come il senato cittadino – almeno fino al voto previsto in primavera, “Credo che, fra il caro vita dovuto alla crisi energetica e il Covid, ci siano settori in ginocchio e nuove peovertà – commenta Anastasi. Le vecchie povertà soo attualmente ammortizzate dal reddito di cittadinanza, che se fosse azzerato senza le dovute alternative potrebbe davvero fare precipitare molti nell’indigenza. Ma le cosiddette nuove povertà, professionisti e lavoratori che non riescono ad arrivare a fine mese, in questo momento non godono dei classici ammortizzatori sociali né del reddito e quindi si possono trovare in estrema difficoltà”.

Serve dunque maggiore interessamento delle istituzioni, per il presidente del Consiglio. “Questo necessita l’interessamento delle istituzioni. Che”E’ chiaro che le istituzioni, a partire dal Consiglio, devono occuparsi della questione, così come del depauperamento sociale, culturale ed emotivo di una città sempre più distaccata, che sembra paretecipare meno a ciò che la riguara. Forse proprio per le nuove difficoltà cui sono costretti molti cittadini – continua Anasatasi.

Che torna sul pranzo di solidarietà organizzato a Palazzo degli elefanti per il 23 dicembre, promosso dalla Presidenza del consiglio comunale e dai Lions Clubs International a favore di cittadini in condizioni di grave svantaggio economico e sociale. “Il pranzo di solidarietà è rivolto a cento famiglie selezionate dalle associazioni che operano sul territorio ed è organizzato anche per dare un segnale. Di vicinanza, per offrire un pasto caldo, ed evidenziare che il Palazzo di città è aperto a tutti. Un segno dell’impegno del Consiglio comunale, che farà di tutto per tramutare questi segnali in iniziative consiliari a sostegno della cittadinanza”.