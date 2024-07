Catania, a ore il concerto di Gazzelle. L’artista al QdS: “Sicilia? Una terra che mi piace tantissimo”

l concerto del 13 luglio alla Villa Bellini di Catania è l’unica tappa siciliana dell’arista romano. L'intervista ai nostri microfoni

È tutto pronto per il live di Gazzelle! Il concerto del 13 luglio alla Villa Bellini di Catania è l’unica tappa siciliana dell’arista romano che torna in Sicilia, ancora una volta. E i fan non si fanno di certo attendere: quasi tutti i biglietti sono stati venduti e la data si appresta a diventare sold out.

È stato un anno davvero magico e sorprendente per Gazzelle. Dopo un tour nei palasport e un concerto in un’Arena di Verona totalmente sold out, Gazzelle è partito per la sua tournée estiva, prodotta da Vivo Concerti, e sarà in giro nei festival italiani più importanti. L’appuntamento di Catania fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e inserito nell’ambito del Catania Summer Fest del Comune di Catania.

I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone.

Poco prima di salire sul palco, Gazzelle ha risposto alle nostre domande.

Ennesimo tour e ritorno in Sicilia. Il 13 luglio ti esibirai alla Villa Bellini di Catania. Quali sono le tue cose preferite dell’Isola?

Cerco sempre di suonare in Sicilia sia per me che per i miei fan che me lo chiedono, quindi appena ho la possibilità vengo. La Sicilia è una terra che mi piace tantissimo, ci vado spesso e mi piacciono tanto le Egadi, le Eolie, la Sicilia in sé. Negli ultimi anni ci sono andato molte volte, è una terra a cui sono legato e mi piace sempre tornare.

Si parla tanto della musica di oggi paragonata al “fast food”. Come artista e come fruitore di musica, cosa ne pensi e cosa ti auguri?

Credo che la musica italiana goda di ottima salute; c’è tanto da ascoltare e quando c’è tanta musica è sempre e comunque una cosa positiva; quindi, sono molto felice e fiducioso per il futuro.

Sei stato al concerto di Vasco Rossi. In cosa si ritrova Gazzelle nella sua musica?

Mi trovo, insieme a Vasco Rossi, molto vicino a quel modo di fare, di scrivere canzoni, di mettersi a nudo, di essere ironico, ma allo stesso tempo malinconico.