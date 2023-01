Catania scende in piazza per difendere il “Reddito di Cittadinanza”

Gli organizzatori del corteo: "In Sicilia aiuta più di mezzo mln di persone, l'unica soluzione del Governo non può essere l'eliminazione"

Dopo la mobilitazione di dicembre, cittadini e associazioni tornano in piazza a Catania per difendere il reddito di cittadinanza e chiedere “lavoro e diritti”.

Il programma della manifestazione

L’appuntamento è per sabato 28 gennaio, alle ore 16.30. Il corteo, che partirà da piazza Cutelli, terminerà in via Etnea, accanto alla Villa Bellini.

Gli organizzatori del corteo

“In una situazione di profonda crisi, di disoccupazione endemica, di emigrazione forzata, di lavoro in nero e di sfruttamento – spiegano gli organizzatori -, l’unica azione del governo non può essere l’eliminazione di un sostegno al reddito che solo in Sicilia aiuta più di mezzo milione di persone”.

immagine di repertorio